25 aprile: Lega Roma, cortei mettono a rischio la salute di tutti i cittadini

- Il coordinamento della Lega di Roma commenta i video che stanno girando sui social network e che mostrano alcune manifestazioni di piazza nella Capitale in occasione del 25 aprile. "Quanto sta avvenendo a Roma è inaccettabile - dichiara la Lega in una nota -. In via di Torpignattara un corteo autorizzato, scortato dalle forze dell'ordine. Nessuna misura di sicurezza e la presenza anche di bambini. Mentre i romani sono a casa, nel rispetto delle regole per il bene proprio e dell'intera comunità, viene permessa una manifestazione. Depositeremo immediatamente un'interrogazione al sindaco e al Prefetto per capire come è stata possibile una tale disparità di trattamento. In un periodo in cui sono state vietate messe, funerali, festeggiamenti per la santa pasqua, visite ai familiari, abbiamo qualcuno che si permette di scendere in piazza violando il rispetto di tutte le misure obbligatorie. Faremo quanto prima chiarezza sull'accaduto". (Com)