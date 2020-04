25 aprile: assessore Gallera, a distanza di 75 anni ci ritroviamo di nuovo in guerra, ma come allora, insieme, la vinceremo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A distanza di 75 anni ci troviamo di nuovo in guerra. Questa volta contro un nemico invisibile, subdolo imprevedibile, che purtroppo ha già causato moltissime vittime". Lo scrive su Facebook l'assessore di Regione Lombardia al Welfare, Giulio Gallera, in occasione della 75esima Festa della Liberazione. "Oggi, come allora, il nostro popolo sta combattendo una battaglia importante. E, oggi come allora, insieme, vinceremo questa guerra e sapremo costruire una nuova speranza di vittoria, di vita e di libertà", ha aggiunto postando anche un foto che lo ritrae con la mascherina mentre espone la bandiera tricolore. (Rem)