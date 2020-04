© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Lombardia nelle ultime 24 ore i nuovi casi positivi al coronavirus sono stati 653 in linea con l’aumento registrato ieri (+1.073). I dati sono stati comunicati da Regione Lombardia. I nuovi decessi sono 163, in lieve calo rispetto a ieri (+166). Il dato totale dei contagiati dall'inizio della pandemia è 71.909 mentre le morti arrivano a 13.269. (Rem)