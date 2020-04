25 aprile: Tofalo, Frecce tricolori simbolo identità nazionale e speranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato alla Difesa Angelo Tofalo sottolinea: "Il 25 aprile è festa nazionale che purtroppo oggi, a causa dell'emergenza coronavirus, non abbiamo potuto celebrare come ogni anno. Grazie alle Frecce tricolori dell'Aeronautica militare", continua l'esponente dell'esecutivo in una nota, "che hanno sorvolato il cielo di Roma e con il loro passaggio hanno idealmente abbracciato tutti gli italiani e trasmesso un messaggio di speranza. Le scie con i colori della nostra bandiera racchiudono il significato dell'appartenenza all'Italia e sono un simbolo di identità nazionale riconosciuto da tutti - conclude Tofalo - ancora di più in un momento così difficile per il Paese". (Com)