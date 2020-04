Coronavirus: Baldassarre (Lega): mascherine fantasma, si dimetta vice governatore Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'eurodeputata della Lega, Simona Baldassarre, membro della commissione Sanità, commenta la vicenda della fornitura di mascherine da parte dell'azienda Ecotech alla Regione Lazio. "Come volevasi dimostrare le ormai note mascherine nel Lazio non sono mai arrivate - dichiara in una nota -. Le promesse da marinaio del vice governatore Leodori si sono rivelate una bufala bella e buona e la superficialità dei vertici regionali, così come del locale drettore della Protezione civile, hanno avuto come effetto la pericolosa mancanza di dispositivi di protezione per medici e infermieri in un periodo potenzialmente rischiosissimo per la pandemia Covid. Adesso, però, è tempo di tirare le somme e di individuare con serietà chi ha commesso errori, politica compresa". (segue) (Com)