Coronavirus: Baldassarre (Lega): mascherine fantasma, si dimetta vice governatore Lazio (2)

- "Tanto per cominciare - prosegue l'eurodeputata della Lega - la Ecotech restituisca fino all'ultimo centesimo, e con gli interessi, quei preziosi 11 milioni di anticipo sull'ordine, incautamente versati dalla Regione Lazio, che avrebbero potuto, a questo punto, essere invece utilizzati per decine di attività in favore dei cittadini, oppressi dalla crisi economica. Ma non solo. Oggi più che mai - conclude Baldassarre - chiediamo nuovamente anche le dimissioni di Leodori e Tulumello per dare un segnale alla cittadinanza, stanca della cattiva gestione delle risorse pubbliche. Altro che parte lesa, chi sbaglia paga. Se non in tribunale, perlomeno lasciando il proprio posto a chi possa sin da subito ricoprire, con maggiore perizia, decisivi ruoli chiave all'interno della nostra Regione". (Com)