Russia-Usa: Putin e Trump adottano dichiarazione congiunta su anniversario riunione truppe sul fiume Elba

- Il presidente russo Vladimir Putin e l’omologo statunitense Donald Trump hanno adottato una dichiarazione congiunta per commemorare il 75mo anniversario della riunione delle truppe sovietiche e Usa sul fiume Elba, che segnò un importante passo verso la fine della seconda guerra mondiale in Europa. “Il 25 aprile 2020 segna il 75mo anniversario dello storico incontro tra militari sovietici e statunitensi, che si strinsero la mano sul ponte danneggiato sul fiume Elba. Questo evento ha segnato la decisiva sconfitta del regime nazista”, si legge nella nota congiunta diffusa dal Cremlino. “Lo ‘spirito dell'Elba' è un esempio di come i nostri paesi possano mettere da parte le differenze, creare fiducia e cooperare per perseguire una causa maggiore. Mentre lavoriamo oggi per affrontare le sfide più importanti del 21mo secolo, rendiamo omaggio al valore e al coraggio di tutti coloro che hanno combattuto insieme per sconfiggere il fascismo. La loro impresa eroica non sarà mai dimenticata”, conclude la dichiarazione. (Seb)