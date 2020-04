25 aprile: Balducci-Corsi (Lega), corteo a Torpignattara fatto gravissimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Relativamente al corteo che ha sfilato per le strade del quartiere di Torpignattara, a Roma, gli esponenti della Lega Municipio Roma V hanno dichiarato: "L'Italia sta attraversando un periodo durissimo, che ha costretto tutti a modificare le proprie abitudini, mentre se vuoi cantare "bella ciao" uno attaccato all'altro, insieme ai bambini, lo puoi fare", ha affermato Mattia Balducci coordinatore Lega del Municipio V. "Mentre a tutti i cittadini è stato imposto, giustamente di rimanere a casa, alcuni sono stati autorizzati a "manifestare", senza alcun rispetto delle norme, per le vie di Torpignattara. Tutto questo mentre i 'fessi' stanno chiusi in casa", ha spiegato Emiliano Corsi capogruppo Lega al Municipio V. "Chiederemo immediati chiarimenti alla Questura di Roma, al sindaco e al presidente Boccuzzi", hanno concluso gli esponenti della Lega. (Com)