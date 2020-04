25 aprile: De Corato, antagonisti scesi in strada a Milano non la facciano franca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le manifestazioni non autorizzate per il 25 aprile a Milano erano state organizzate in anticipo, con "la volontà di compiere un reato", secondo l'assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia, Riccardo De Corato. "Come ho denunciato ieri, scrivendo anche al prefetto per metterlo al corrente, oggi i centri sociali hanno mantenuto quanto avevano preannunciato nei giorni scorsi in un volantino pubblicato su Facebook e sono scesi in strada in manifestazioni non autorizzate, finite in scontri con le forze dell'ordine". "Non si può dire, in questo caso - prosegue l'assessore - che manchi la volontà di compiere un reato, visto che le iniziative che si sono svolte questa mattina sono state pensate per tempo". "Ora mi auguro che gli antagonisti che sono stati fermati – conclude De Corato – non la facciano franca e vengano denunciati e multati per la violazione delle norme previste contro il diffondersi del Covid-19, così come accade con chiunque non rispetti i divieti di assembramento. E che quelli che si sono opposti agli agenti, con colluttazioni, vengano arrestati per resistenza a pubblico ufficiale, come prevede l'art. 337 del codice penale".(com)