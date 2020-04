Infrastrutture: Forza Italia, De Micheli finalmente in commissione per crollo ponte Albiano Magra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati toscani di Forza Italia Stefano Mugnai, Deborah Bergamini ed Erica Mazzetti, affermano: "Finalmente, come richiesto da noi di Forza Italia, il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli interverrà il 6 maggio prossimo nella seduta congiunta delle commissioni parlamentari VIII e IX per riferire sul crollo del ponte di Albiano Magra. Da troppo tempo - continuano i parlamentari in una nota - vogliamo infatti risposte da dare alla popolazione sulle cause del crollo improvviso di un viadotto, che soltanto le normative di sicurezza sul Covid-19 hanno impedito fosse una tragedia. Ad oggi poco è stato detto o deciso, tranne lo scorso 10 aprile la nomina a commissario per la ricostruzione, dell'attuale presidente della regione Toscana, Enrico Rossi. Il governo Conte per bocca del ministro delle Infrastrutture De Micheli ha istituito presso il ministero una commissione di tre 'esperti' per fare chiarezza sull'accaduto e accertare le responsabilità, presieduta dal direttore Ansfisa (Agenzia nazionale per sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali). Tutte scelte comprensibili", sottolineano i tre deputati, "ma che non hanno ancora dato una linea chiara da seguire sulle responsabilità". (segue) (Com)