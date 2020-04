Infrastrutture: Forza Italia, De Micheli finalmente in commissione per crollo ponte Albiano Magra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Mugnai, Bergamini e Mazzetti, "è evidente il collasso strutturale c'è quindi da capire come possa essere venuto giù così rapidamente. E' noto che i ponti costruiti negli anni '60 in cemento armato non sono più sicuri e affidabili. Il governo si prenda quindi immediatamente la responsabilità di fare controlli seri a tutte le strutture su scala nazionale. Verifiche fatte però non solo sulla superficie sotto l'occhio attento degli ingegneri, ma anche in profondità grazie all'utilizzo di appositi specifici strumenti idonei a controllare lo stato interno. Siamo interessati, inoltre", proseguono gli esponenti di FI, "a conoscere oggi il futuro del nuovo ponte che dovrà essere costruito con i modi ed i tempi attivati per il ponte Morandi di Genova. Quel metodo sta dando risposte certe e visibili alla popolazione. Chiediamo lo stesso approccio per Ponte di Albiano Magra. Da ieri siamo tutti a conoscenza dalle parole del governo, che sarà realizzato un ponte provvisorio. Non comprendiamo come mai non sia però stata presa in considerazione l'idea del sindaco di Aulla, Roberto Valentini, che aveva chiesto ad Anas, l'apertura di un'intersezione in autostrada, una deviazione, all'altezza del cimitero di Albiano, che permettesse di collegarsi ad una strada che porta proprio in città. Questo e molto altro", concludono i parlamentari, "ci auguriamo il ministro De Micheli chiarirà il prossimo 6 maggio. Forza Italia sarà come sempre pronta a monitorare e controllare ogni fase fino alla ricostruzione del nuovo ponte". (Com)