25 aprile: comitato quartiere Quarticciolo dona pacchi alimentari e garofani rossi

- Pacchi alimentari contenenti generi di prima necessità, ma anche foto e un garofano rosso. Così, in occasione del 25 aprile, giorno della liberazione, il comitato di quartiere del Quarticciolo, alla periferia di Roma, ha deciso di celebrare la giornata di festa. "Dall'inizio di questa quarantena, come comitato di quartiere - si legge in un post sulla pagina Facebook - ci siamo organizzati per sopperire alle mancanze del comune, con distribuzione di beni di prima necessità, supporto scolastico e molto altro". "Nonostante la chiusura e l'isolamento, pensiamo sia importante ricordare che resistere è una pratica quotidiana che non si esaurisce nel ricordo, ma si tiene viva ogni giorno, così come dimostrano queste strade". (Rer)