Donbass: Lavrov, Ucraina punta a sabotare colloqui in Formato Normandia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina punta a sabotare i colloqui in Formato Normandia (Russia, Francia, Germania e Ucraina) rifiutandosi di discutere uno status speciale della regione del Donbass. Lo ha dichiarato oggi il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, in un’intervista rilasciata alla principale emittente televisiva statale russa. “Stiamo assistendo a un completo sabotaggio nella parte politica degli accordi raggiunti a Parigi, in cui il presidente Volodymyr Zelensky si è impegnato ad includere finalmente la ‘formula Steinmeier’ nella legislazione ucraina e, in secondo luogo, a discutere tutti gli aspetti legali per garantire lo speciale status politico del Donbass. La parte ucraina non vuole parlare di questi argomenti”, ha aggiunto Lavrov, il quale ha poi confermato che la prossima riunione ministeriale del Formato Normandia è in programma la prossima settimana in videoconferenza. “Abbiamo in programma di tenere una videoconferenza dei ministri degli Esteri del formato Normandia la settimana prossima. Quando i leader dei quattro paesi si sono riuniti a Parigi lo scorso dicembre hanno concordato che i consiglieri di politica estera e i ministri degli Esteri sarebbero occupati del monitoraggio dell’attuazione degli accordi raggiunti a Parigi. Uno di questi accordi, uno scambio di prigionieri, è stato rispettato su una scala piuttosto modesta”, ha detto Lavrov, aggiungendo di non aspettarsi risultati significativi dai colloqui. (segue) (Rum)