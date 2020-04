Donbass: Lavrov, Ucraina punta a sabotare colloqui in Formato Normandia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo della diplomazia russa ha poi aggiunto che “non accetteremo mai un nuovo vertice fino a quando tutti gli accordi raggiunti a Parigi non saranno stati attuati in modo equo, completo e coscienzioso, e non vi è altro modo per attuarli se non quello di agire correttamente all'interno del gruppo di contatto e raggiungere accordi con Donetsk e Luhansk (le due repubbliche autoproclamate nella regione ucraina del Donbass)”. Il Formato Normandia è stato istituito nel 2014 con la partecipazione di Russia, Francia, Germania e Ucraina per mediare nel conflitto nell'Ucraina orientale. All'inizio di dicembre i quattro paesi hanno adottato un comunicato congiunto in cui hanno delineato i prossimi passi del processo di pace, tra cui uno scambio di tutti i prigionieri, un cessate il fuoco e il coordinamento di nuove aree per il disimpegno delle forze. (segue) (Rum)