Donbass: Lavrov, Ucraina punta a sabotare colloqui in Formato Normandia (3)

- Ieri l'ambasciatore statunitense in Ucraina, William Taylor, ha dichiarato che il Formato Normandia potrebbe venire esteso, includendo anche la partecipazione degli Stati Uniti. "Se il Formato Normandia non funziona, allora ci sono altri formati negoziali da impiegare per la risoluzione del conflitto nel Donbass. Potrebbe essere un Normandia Plus, e abbiamo già comunicato che gli Stati Uniti darebbero volentieri un contributo, ha detto Taylor citato dall'agenzia di stampa "Ukrinform". L'ambasciatore ha ricordato come i presidenti di Usa e Russia, Donald Trump e Vladimir Putin, "hanno avuto molti canali di comunicazione, e ciò potrebbe essere utile nel Formato Normandia Plus". Taylor ha infine affermato che "è importante portare via i russi dal Donbass" il prima possibile. Il prossimo 30 aprile si dovrebbe tenere una videoconferenza dei ministri degli Esteri dei paesi del Formato Normandia (Russia, Ucraina, Germania, Francia), come ha reso noto il portavoce del dicastero degli Esteri ucraino Kateryna Zelenko. L'Ucraina conta "sull'approccio costruttivo" della Russia nella ricerca di una soluzione diplomatica alla crisi nel Donbass. (segue) (Rum)