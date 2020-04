Coronavirus: altri 87 infermieri volontari operativi in 5 Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' partito questa mattina dall'aeroporto militare di Pratica di Mare il volo dell'Aeronautica che ha portato a Milano Linate altri 87 infermieri volontari appartenenti alla task force del governo, unità infermieristica Covid-19, coordinata dalla Protezione civile. Gli infermieri - si legge in una nota del ministero per gli Affari regionali e le Autonomie - saranno nelle prossime ore immediatamente operativi nelle corsie di Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano. In mattinata altri 12 infermieri volontari sono stati trasferiti dalla Protezione civile negli ospedali dell'Abruzzo. Con il contingente partito oggi - spiega la nota - sono 390 gli infermieri volontari arrivati nelle Regioni con maggiori difficoltà che hanno richiesto l'intervento della task force dei volontari della Protezione civile. Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, ha voluto rivolgere "un grazie particolare all'Aeronautica militare che sta assicurando tempestivamente, così come la Guardia di finanza, il trasporto degli operatori sanitari con voli militari". (Com)