- All'ospedale pediatrico Bambino Gesù ci sono 21 pazienti ricoverati al Centro Covid di Palidoro: 7 mamme e 14 bambini. Lo rende noto la pagina Facebook della Regione "Salute Lazio", precisando che tre di questi sono in terapia intensiva, con quadro clinico simile e parametri vitali in miglioramento. In dimissione un paziente clinicamente guarito. (Rer)