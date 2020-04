Coronavirus: Arabia Saudita, superati i 15 mila contagi nel Regno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita ha riportato sei nuovi decessi e 1.172 nuovi contagi di coronavirus nelle ultime 24 ore, portando il numero totale di casi nel Regno a 15.102. Lo ha detto oggi il portavoce del ministero della Salute, Mohammed al Abd al Ali, citato dall'emittente televisiva satellitare "Al Arabiya". Il dato totale dei decessi per il virus Sars-CoV-2 nel paese è di 127, ha aggiunto il portavoce. I pazienti in "condizioni critiche" ricoverati in terapia intensiva sono 93, mentre 124 persone sono guarite dalla Covid-19 per un totale di 2.049 persone dimesse dagli ospedali. Il ministro della Sanità, Tawfiq al Rabiah, aveva avvertito che questa settimana che ci sarebbe stato un picco del numero di casi di coronavirus segnalati quotidianamente per via dell'aumento dei tamponi effettuati. (Res)