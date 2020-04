Coronavirus: parte raccolta fondi Spallanzani per attività contro Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parte oggi la campagna di raccolta fondi dell'Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani per finanziare le attività di assistenza e cura e la ricerca contro il Covid-19. Lo rende noto la pagina Facebook della Regione "Salute Lazio", sottolineando che "l'Istituto Spallanzani è un baluardo del Sistema sanitario nazionale e fin da subito è stato in prima linea per fronteggiare l'emergenza sanitaria, riuscendo ad isolare il virus in meno di 48 ore dalla diagnosi di positività per i primi due pazienti in Italia. L'Istituto Spallanzani ha attivato una campagna di raccolta fondi sulla piattaforma italiana Derev per sostenere la ricerca sul Covid-19: ognuno può dare il proprio contributo effettuando una donazione di qualsiasi importo e condividendo la campagna sui propri social. Abbiamo bisogno di voi, questa battaglia si vince insieme". (Rer)