Coronavirus: Decaro (Anci), finalmente mascherine a prezzo imposto come chiedevano i sindaci

- Il presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani (Anci) e sindaco di Bari, Antonio Decaro, sottolinea che "un prezzo fisso per le mascherine è una misura indispensabile e non più rinviabile. Non si può disporre l'uso obbligatorio di un dispositivo a tutela della salute pubblica", continua Decaro in una nota, "e poi lasciare che ci possano essere speculazioni di mercato come purtroppo è accaduto in queste settimane. Siamo contenti che il commissario Arcuri abbia annunciato che sarà fissato prezzo e relativa aliquota fiscale. Noi sindaci l'avevamo chiesto con forza al governo, così come abbiamo chiesto che un numero di mascherine siano a disposizione gratuita delle persone più fragili. Ora", conclude il presidente dell'Anci, "ci aspettiamo risposte anche sugli altri problemi che abbiamo sollevato: alla ripresa lavorino, con senso di responsabilità, tutte le istituzioni" (Com)