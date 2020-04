Coronavirus: Palumbo (Pd), giunta Raggi sia solerte su test sierologici a Polizia locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere del Pd capitolino, Marco Palumbo, chiede che "il Campidoglio si attivi per quanto di sua competenza e metta in campo tutte le misure necessarie ad agevolare le procedure sul fronte dei test seriologici annunciati dalla Regione Lazio. La Regione, infatti - spiega Palumbo in una nota -, metterà a disposizione le risorse. Ma saranno i Comuni e le Province ad effettuare i test ai componenti della Polizia locale, nel rispetto delle indicazioni sanitarie. Ci auguriamo che da parte della giunta Raggi ci sia la massima prontezza e solerzia, nell'interesse di tutta la città in questo momento di emergenza sanitaria". (Com)