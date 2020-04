Onu: Lavrov, presto videoconferenza leader dei paesi membri permanenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cinque Stati membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite stanno discutendo per concordare la data di una possibile videoconferenza dei loro leader. “Stiamo discutendo della possibilità di un contatto online, nel formato di una videoconferenza, in modo che i leader dei ‘cinque’ possano delineare i loro approcci al coronavirus in aggiunta a quanto è già stato concordato dal G20 e dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite”, ha detto Lavrov. Per quanto riguarda il vertice “offline” dei leader dei cinque Stati membri permanenti, proposto dal presidente russo Vladimir Putin, il ministro ha espresso la speranza che si possa svolgere alla fine di quest'anno. “Il vertice – che stiamo già negoziando con i nostri colleghi – dovrebbe concentrarsi sull'approccio più ampio per garantire stabilità strategica e sicurezza globale in tutti i settori, senza eccezioni”, ha affermato. (Rum)