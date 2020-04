25 aprile: Acea stasera illumina con il tricolore la sua sede storica a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del 25 aprile, il gruppo Acea illumina con i colori della bandiera italiana la sua sede storica di piazzale Ostiense, a Roma. Questa sera una torre con quattro fari al led proietterà l'effetto cromatico del tricolore sulla facciata frontale dell’edificio e sulla fontana presente nel piazzale antistante. L’iniziativa vuole celebrare l’anniversario della Liberazione ed esprimere vicinanza a tutti i cittadini durante l’emergenza Covid-19. L’illuminazione del palazzo di piazzale Ostiense si aggiunge alle altre illuminazioni simboliche che l’azienda ha collaborato a realizzare in questo momento di emergenza sanitaria, come il Campidoglio, la Torretta del Quirinale, Palazzo Chigi, il Palazzo della Consulta e le Terme di Caracalla. (Com)