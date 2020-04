25 aprile: altri manifestanti in strada a Milano, tensioni con Polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Milano in zona Crescenzago Polizia e alcuni manifestanti che erano scesi in strada per un corteo spontaneo e improvvisato per il 25 aprile, sono venuti a contatto. È accaduto questa mattina intorno alle 11.50 tra via Padova e via Democrito quando gli agenti hanno incrociato un gruppetto di circa 15 persone, tra giovani e adulti. Dalle immagini di alcuni video registrati dai balconi dei residenti della via si vedono gli agenti bloccare anche utilizzando la forza alcuni manifestanti. Diversi ragazzi sono stati immobilizzati a terra. Dalla Questura fanno sapere che sono in corso le operazioni di identificazione e che le persone fermate saranno sanzionate per il mancato rispetto delle norme sul distanziamento sociale contenute nei dpcm 8, 9 e 11 marzo.(Rem)