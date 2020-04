25 aprile: Cenati (Anpi Milano), concerto alla Scala a fine pandemia, come nel ‘46

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un concerto al Teatro alla Scala per celebrare la fine della pandemia. Ad avanzare la proposta, in occasione delle celebrazioni del 25 aprile a Palazzo Marino, è stato il presidente dell’Anpi sezione provinciale di Milano, Roberto Cenati. “Dopo il corteo del 25 aprile, che non si è tenuto a causa dell’epidemia del coronavirus, alla Scala avrebbe dovuto tenersi un concerto. Propongo che questo concerto si possa tenere al termine della pandemia, come quello che l’11 maggio 1946 Arturo Toscanini tenne alla Scala per date il segnale che Milano e l’Italia si erano riprese”, ha detto Cenati. Una proposta accolta favorevolmente dal sindaco di Milano Giuseppe Sala, che ha fatto sapere che l’idea è buona e l’amministrazione è favorevole a realizzarla, tenendo però conto del calendario della Scala che è in fase di rielaborazione. (Rem)