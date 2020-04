25 aprile: sindaco Latina, addolorati per emergenza sanitaria ma non perdiamo speranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Latina, Damiano Coletta, ha deposto questa mattina, in occasione del 75esimo anniversario della festa della Liberazione, una corona di alloro in memoria dei caduti nel parco Falcone e Borsellino. In una lettera aperta ai cittadini, e pubblicata sul sito del Comune, il sindaco spiega: "Oggi stiamo vivendo una esperienza durissima per la nostra comunità e per il nostro paese. L’emergenza del coronavirus sta mettendo a dura prova il nostro equilibrio sanitario, sociale ed economico e, mai come oggi, questa ricorrenza assume un senso ed un significato così profondo. Quel 25 aprile di settantacinque anni fa fu un giorno di liberazione: la liberazione dalla guerra, da un’occupazione odiosa del nostro paese, la liberazione dalle persecuzioni razziali e dalla dittatura nazifascista, la liberazione dalla privazione delle libertà fondamentali. Il 25 aprile del 1945 fu l’inizio di una nuova storia da cui nacque la nostra meravigliosa Costituzione e poi la Repubblica Italiana. Una repubblica libera e democratica". (segue) (Com)