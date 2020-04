25 aprile: sindaco Latina, addolorati per emergenza sanitaria ma non perdiamo speranza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il 25 aprile - prosegue Coletta - dovrebbe essere un giorno di festa perché nel ricordare quel giorno ricordiamo il sacrificio di donne e uomini della società civile, che hanno combattuto per la riconquista di un diritto inalienabile: la libertà". Il sindaco poi sottolinea: "Oggi non abbiamo lo spirito per festeggiare. Siamo troppo provati dal dolore e dalle preoccupazioni per il presente e per il futuro del nostro paese. Ma non possiamo e non dobbiamo perdere la fiducia e la speranza proprio perché altre volte nella nostra storia abbiamo saputo rialzare la testa. Ecco perché proprio oggi questa celebrazione ha un valore particolare. Quelle donne e quegli uomini hanno lottato per la libertà, per la democrazia, per la dignità ed il rispetto dei diritti della persona. Erano uomini e donne che volevano rimanere liberi e che hanno combattuto contro chi li voleva tenere in oppressione. Lo hanno fatto in modo unito, coeso, solidale e partecipe. Perché la libertà è partecipazione. Sono questi - aggiunge - i valori cui oggi dobbiamo fare riferimento: unità, coesione, solidarietà, resistenza, resilienza e soprattutto libertà". (Com)