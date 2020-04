25 aprile: M5s, nostro pensiero a operatori sanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I componenti del Movimento cinque stelle della commissione Igiene e Sanità del Senato affermano: "Oggi è il 25 aprile. Un giorno fondamentale per la storia del nostro Paese. Una giornata che ci parla di unità, comunità, forza e rinascita. E noi tutti, oggi come allora", proseguono i parlamentari in una nota, "rinasceremo. Ma il nostro pensiero è per gli operatori sanitari che anche in questa giornata sono in prima linea per aiutare chi ne ha bisogno. Il Servizio sanitario nazionale non si ferma mai. Allora è fondamentale che questa emergenza coronavirus ricordi a tutti quanto sia importante valorizzarlo con investimenti". Gli esponenti del M5s proseguono: "Lo diciamo da sempre: basta tagli in sanità. Basta nomine politiche in sanità. Il nostro Ssn è un bene prezioso. Prendiamocene cura. Iniziamo potenziando la medicina territoriale, iniziamo già da oggi potenziando le Unità speciali di continuità assistenziale (Usca) e la telemedicina”. (Com)