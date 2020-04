Energia: viceministro Esteri russo Rjabkov, “inaccettabili” tentativi Usa di mettere in dubbio nostri standard sul nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro degli Esteri russo Sergej Rjabkov ha definito “inaccettabili” i tentativi da parte degli Stati Uniti di mettere in dubbio gli alti standard russi nel campo della sicurezza nucleare. “Ci sono tentativi di attribuirci standard insufficienti nel campo della sicurezza nucleare. Per noi, ovviamente, tali valutazioni sono inaccettabili, dal momento che la Russia è un leader mondiale riconosciuto in questo campo, come nell'intera sfera della tecnologia nucleare”, ha osservato Rjabkov, citato dall’agenzia “Sputnik”. Quanto alla nuova strategia sull’energia nucleare degli Stati Uniti, secondo il viceministro si tratta di un rapporto “molto voluminoso, specializzato, richiede analisi e contiene una serie di disposizioni che probabilmente richiederanno ulteriori commenti da parte nostra”. La strategia, pubblicata ieri e sottoposta all'esame del presidente Donald Trump, afferma che gli Stati Uniti dovrebbero diventare un leader globale nel mercato della tecnologia nucleare, sostituendo Russia e Cina, tra gli altri concorrenti. “Ovviamente studieremo il rapporto del gruppo di lavoro del dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti sul combustibile nucleare. Finora, è chiaro che il documento definisce l'intenzione delle autorità esecutive degli Stati Uniti di cercare di rilanciare l'industria dell'uranio statunitense e di ripristinare la leadership statunitense nel campo dell'energia nucleare”, ha affermato Rjabkov. (Rum)