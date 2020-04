25 aprile: commemorazioni e lettere ai cittadini, la festa della Liberazione nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Celebrazioni solitarie e silenziose in tutto il Lazio per il 75esimo anniversario della festa della Liberazione che cade nei giorni in cui l’Italia tutta sta fronteggiando l’emergenza coronavirus. A dare il via alle commemorazioni è stato stamattina il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che si è recato all’Altare della Patria a Roma in solitudine, in una piazza Venezia vuota e spettrale, seppur illuminata dal sole. Alle 10 circa, sempre nella Capitale, si è svolta la tradizionale commemorazione a Porta san Paolo. Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e il sindaco di Roma, Virginia Raggi, sono stati accolti dal presidente dell’Associazione nazionale partigiani italiani (Anpi) di Roma, Fabrizio De Santis, e dal vice presidente nazionale dell’associazione ex-deportati, Aldo Pavia. Nessun corteo, né canti corali, come negli altri anni. Le istituzioni hanno deposto ognuna una corona di alloro in memoria dei caduti. (segue) (Rer)