25 aprile: commemorazioni e lettere ai cittadini, la festa della Liberazione nel Lazio (2)

- “A Porta san Paolo a Roma come ogni anno. Per celebrare il 25 aprile, per ricordare chi ha lottato per la nostra libertà. Oggi più che mai”, ha scritto Zingaretti su Twitter. “Le vicende di questi giorni non possono farci dimenticare il 25 aprile, Liberazione dal nazifascismo e l'inizio della costruzione democratica e della cultura dei diritti. Oggi come ieri mettiamo al centro l'idea di comunità che resiste. Roma è sempre fieramente antifascista”, il messaggio di Raggi sempre su Twitter. A Latina il sindaco Damiano Coletta ha inviato un messaggio alla cittadinanza attraverso i propri canali social: “Il 25 aprile dovrebbe essere un giorno di festa perché nel ricordare quel giorno ricordiamo il sacrificio di donne e uomini della società civile, che hanno combattuto per la riconquista di un diritto inalienabile: la libertà - scrive Coletta -. Oggi non abbiamo lo spirito per festeggiare. Siamo troppo provati dal dolore e dalle preoccupazioni per il presente e per il futuro del nostro paese. Ma non possiamo e non dobbiamo perdere la fiducia e la speranza proprio perché altre volte nella nostra storia abbiamo saputo rialzare la testa”. (segue) (Rer)