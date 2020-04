25 aprile: commemorazioni e lettere ai cittadini, la festa della Liberazione nel Lazio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche il sindaco di Viterbo, Giovanni Maria Arena, ha scelto di pubblicare una lettera aperta ai cittadini: “Siamo abituati a onorare insieme questa giornata, celebrando i nostri padri e il sacrificio grazie al quale, oggi, viviamo in una nazione libera e democratica. In ragione dei provvedimenti restrittivi legati all'emergenza sanitaria in corso, quest'anno non sarà possibile celebrare questa festa tutti insieme, ma, in rappresentanza di tutti i cittadini che avrebbero voluto essere presenti in questa giornata di festa nazionale, deporrò una corona per rendere omaggio ai Caduti e a tutti quegli eroi comuni che hanno dato la vita per il nostro paese”, scrive Arena. Il messaggio del sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, è stato invece affidato a Facebook fin da ieri sera: “La data della Liberazione mai come quest'anno, può coincidere con una tappa della storia che non è solo quella post-bellica, ma potrebbe rappresentare anche quella della ripartenza, dopo l'emergenza sanitaria di questi ultimi mesi”, ha scritto Ottaviani in un post. (Rer)