Coronavirus: Piemonte, 800 milioni per la ripartenza economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha annunciato oggi il disegno di legge "Riparti Piemonte", che stanzia 800 milioni per ridare slancio all'economia della Regione dopo la crisi dovuta al coronavirus: “Dobbiamo fare in modo che la liquidità necessaria arrivi in tempi brevi a chi ne ha bisogno", ha detto Cirio in conferenza stampa. Si tratta di uno stanziamento che prevede 220 milioni di fondi della Regione, più altre risorse in arrivo da Fesr non ancora impiegati o che non sono stati ancora rimodulati, fondi statali in minima parte e fondi sociali europei. La giunta approverà il ddl "Riparti Piemonte" la prossima settimana. Il piano "potrà essere operativo entro la metà di maggio - ha aggiunto Cirio - . Andrà anche in direzione della semplificazione burocratica". Per il personale sanitario del Piemonte è previsto uno stanziamento di 55 milioni: "Non credo siano sufficienti per ringraziarli ma - ha detto il governatore - è un segnale che volevamo dare". (Rpi)