25 aprile: Civica (Uil Lazio), valori Costituzione oggi più che mai attuali

- Il segretario generale della Uil del Lazio, Alberto Civica, in occasione della festa della Liberazione spiega in una nota: "Il momento che stiamo vivendo ci impedisce di festeggiare come vorremmo la ricorrenza del 25 aprile. Ma è bene che non passi assolutamente sotto silenzio. Attraverso i social o le modalità on line che abbiamo appreso, la festa della Liberazione deve essere celebrata. Forse oggi più che mai". Per Civica "bisogna sempre tenere presente e distinguere chi ha lottato per la libertà e chi questa libertà avrebbe volto sottrarcela. E ricordare che da lì è scaturita una delle Costituzioni più belle e più complete del mondo: la nostra. I messaggi dei padri costituenti - prosegue - rappresentano una guida e un monito più che mai attuali e che noi per troppo tempo abbiamo in qualche modo indebolito perché distratti dalle logiche di mercato o dalle globalizzazioni, perché presi da altre questioni, perché forse semplicemente disattenti. Dobbiamo tornare a sostenere quei valori perché sono gli unici che in questo momento hanno dato e stanno dando forza al Paese per cercare di uscire fuori dalla pesante situazione che stiamo vivendo. Basti pensare - sottolinea - all'importanza attribuita alla dignità del lavoro, all'accesso alla cura, alla salute come bene primario". (segue) (Com)