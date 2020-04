25 aprile: Civica (Uil Lazio), valori Costituzione oggi più che mai attuali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il lavoro - aggiunge il segretario della Uil del Lazio - è fondamentale per la ripartenza, per la speranza e la vita individuale e collettiva di ognuno di noi. Pensiamo agli operatori sanitari che si stanno prodigando quotidianamente nell'affrontare questa battaglia. Oggi li definiamo eroi. Così come definiamo eroi coloro che ci hanno liberato dalla dominazione nazifascista. Eppure oggi come allora i nostri eroi continuano a ripetere di aver fatto o di fare soltanto il proprio dovere. È qui il punto. Continuiamo - conclude Civica - a fare tutti il nostro dovere. Per la democrazia, per la libertà, per il lavoro che deve essere il nostro faro guida, il centro delle nostre priorità". La Uil del Lazio parteciperà oggi alle 15 al flash mob dell'Anpi, rintracciabile sui social network con l'hashtag "Bellaciaoinognicasa" e alle 17, in collegamento virtuale, alla festa bianca della Liberazione. (Com)