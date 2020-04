India: coronavirus, casi superano 24.500 ma tasso di incremento si riduce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I casi di coronavirus in India, aggiornati a questa mattina alle 8 (ora di Nuova Delhi), sono saliti a 24.506, con 775 decessi e 5.062 pazienti guariti o dimessi dagli ospedali. Lo ha reso noto il ministero della Sanità. Nel paese è in vigore dal 25 marzo al 3 maggio il blocco delle attività e dei movimenti non essenziali. Gli Stati e i Territori dell’Unione interessati dal contagio sono 32 (su 36): Andamane e Nicobare (27), Andhra Pradesh (955), Arunachal Pradesh (uno), Assam (36), Bihar (223), Chandigarh (27), Chhattisgarh (36), Nuova Delhi (2.514), Goa (sette), Gujarat (2.815), Haryana (272), Himachal Pradesh (40), Jammu e Kashmir (454), Jharkhand (57), Karnataka (474), Kerala (450), Ladakh (20), Madhya Pradesh (1.852), Maharashtra (6.817), Manipur (due), Meghalaya (12), Mizoram (uno), Orissa (94), Pondicherry (sette), Punjab (298), Rajasthan (2.034), Tamil Nadu (1.755), Telangana (984), Tripura (due), Uttarakhand (48), Uttar Pradesh (1.621) e Bengala Occidentale (571). Rispetto a ieri l’incremento è stato del sei per cento, il tasso giornaliero più basso dopo i primi cento casi. Il tempo di raddoppio dei contagi si è allungato a 9,1 giorni. (segue) (Inn)