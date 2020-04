Coronavirus: Gasparri-Calabria (FI), Zingaretti mette una toppa su test per Polizia locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Maurizio Gasparri, commissario del coordinamento Forza Italia Roma Capitale e l’onorevole Annagrazia Calabria, commentano la vicenda dei test sierologici previsti dalla Regione Lazio per diverse categorie dei lavoratori del servizio pubblico. "Zingaretti e la Regione Lazio, per l’ennesima volta, sono costretti a mettere delle toppe al loro operato e tornare sui propri passi - spiegano Gasparri e Calabria in una nota -. Oggi, infatti, apprendiamo che con una azione tardiva la Polizia locale di Roma è stata finalmente inserita nell’elenco dei corpi per i quali è stato previsto il test sierologico per il coronavirus. Una mancanza che aveva suscitato giustamente indignazione e sgomento sia tra gli agenti, impegnati in prima linea nella difficile gestione dell'emergenza sanitaria, che tra i cittadini romani. Forza Italia si è subito schierata al loro fianco esprimendo il sostegno al comandante Antonio Di Maggio e a tutte le donne e gli uomini in divisa a cui Zingaretti, con colpevole ritardo, riconosce soltanto ora la dignità del proprio lavoro e dei sacrifici compiuti a servizio della comunità”. (Com)