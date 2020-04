Calano i contagi da coronavirus. Arcuri: "La vittoria definitiva dipenderà dai nostri comportamenti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati sull'andamento epidemiologico del coronavirus "dimostrano che non solo hanno funzionato le misure di contenimento e che la serrata ha prodotto i suoi effetti, ma che hanno funzionato anche i processi di acquisizione e distribuzione dei dispositivi, come mascherine e ventilatori". Lo ha chiarito il commissario all'emergenza, Domenico Arcuri, nel corso del punto stampa del sabato. Arcuri ha però tenuto a precisare: "andiamo avanti ma attenti, non abbiamo ancora vinto. Oggi è la festa della Liberazione, però noi non ci siamo ancora liberati in questa guerra. L'avversario che stiamo fronteggiando è molto indebolito, ma non sconfitto. Continua a circolare fra noi e non dobbiamo permettergli di recuperare la forza che aveva qualche tempo fa". La vittoria definitiva, ha affermato Arcuri, "non ci verrà assegnata da un decreto, ma dipenderà dai nostri comportamenti". Il commissario ha inoltre annunciato: "Oggi abbiamo concluso la gara per i test sierologici. Hanno partecipato 72 aziende e dal 4 maggio potremo iniziare l'indagine a campione sui primi 150 mila cittadini. Ci sarà una massiccia messa in campo di questi test che ci consentiranno di raggiungere risultati importanti". Il commissario ha anche chiarito: "prossimità del 4 maggio, data in cui verranno allentate le prime misure di contenimento, in qualche modo come fecero dopo il 25 aprile, vi invito a comportarvi come ci ha indicato il presidente Mattarella: con tenacia, sacrificio e senso di appartenenza alla comunità nazionale. Specie ora che abbiamo dimostrato con i fatti di essere sulla buona strada".Per quanto concerne l'applicazione per tracciare i positivi al Covid-19, Arcuri ha evidenziato: "abbiamo raggiunto i primi tre risultati: l'infrastruttura su cui finiranno i dati dei cittadini sarà pubblica ed italiana; la app rispetterà tutte le norme sulla privacy; e non si limiterà solo al compito del tracciamento, ma progressivamente arriverà ad essere uno strumento costruito intorno al diario sanitario". Non sarà dunque, ha osservato, "solo uno strumento di informazione, ma di azione, con politiche sanitarie da remoto. Spero che molti italiani la useranno - ha aggiunto il commissario - perché sarà uno strumento importante per combattere il virus, ma non sarà una patente di libera uscita per nessuno". Nel corso del suo intervento, Arcuri ha spiegato che "sono 106 le aziende che hanno avuto l'approvazione al loro programma di investimento. Le prime 5 hanno già sottoscritto un contratto e ci stanno rifornendo delle loro mascherine". Il commissario ha poi sottolineato che lo Stato "acquisterà le macchine per produrre le mascherine: arriveremo a produrne presto almeno 25 milioni al giorno, così non dipenderemo dalle importazioni". Infine, ha aggiunto: "Ho il dovere di dire che siamo pronti a distribuire tutte le mascherine che serviranno a gestire la fase 2. Dico di più: un grande Paese non può dipendere per sempre dalle importazioni. La salute dei nostri cittadini - ha concluso il commissario - non può dipendere dalle guerre commerciali e da speculatori senza scrupoli. Siamo abbastanza per riuscire a cavarcela da soli, non all'istante e neppure con un incantesimo".(Rin)