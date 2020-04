Russia: coronavirus, registrati quasi 6 mila casi in più nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha registrato 5.966 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, portando il totale a 74.588. Lo ha reso noto il Centro nazionale di risposta al coronavirus. “Nelle ultime 24 ore 5.966 casi di Covid-19 sono stati registrati in 82 regioni. Di questi, il 48,9 per cento è stato rilevato attivamente, con persone che non mostrano sintomi clinici”, ha detto il Centro in una nota. Di tutti i nuovi casi, 2.617 sono stati registrati a Mosca, 605 nella regione di Mosca e 215 a San Pietroburgo. Nel paese si registrano complessivamente quasi 68 mila casi di contagio e 681 morti.(Rum)