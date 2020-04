Coronavirus: Ghera (Fd'I), Regione Lazio irresponsabile, esclude Polizia locale da test

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio, Fabrizio Ghera, commenta la delibera regionale che stabilisce lo svolgimento di test sierologici per alcune categorie che operano nell'ambito dei servizi pubblici. "Dalla Regione Lazio schiaffo alla Polizia locale di Roma Capitale - afferma Ghera in una nota -, approva una delibera per effettuare i test sierologici preventivi a diverse categorie, com'è giusto che sia, ma esclude invece gli agenti del Corpo. La Polizia locale in questa emergenza Covid, ricordiamo al presidente della Regione, è in prima linea sulle strade della città per svolgere i necessari controlli oltre agli interventi di lavoro ordinario. Ad ora, ancora non ci risulta nessuna rettifica dalla Regione tesa ad inserire la Polizia locale nella delibera. Dalla Regione Lazio - conclude - una scelta irresponsabile e vergognosa, anziché tutelare e valorizzare la Polizia locale che compie ogni massimo sforzo per la città esclude gli agenti dai test sierologici". (Com)