Coronavirus: Senna (Lega), riapertura mercati scoperti in Lombardia primo passo verso ripresa

- Il presidente della commissione Attività produttive di Regione Lombardia, Gianmarco Senna (Lega) in una nota interviene sull'apertura dei mercati scoperti. "Regione Lombardia sta lavorando per la ripartenza necessaria alla vita sociale ed economica, che dovrà essere portata avanti in maniera graduale ma costante, tenendo alti i livelli di sicurezza. E per far questo occorre muoversi in maniera progressiva: l'apertura sperimentale dei mercati scoperti nei capoluoghi è il primo passo verso la ripresa", spiega Senna. "Una richiesta - prosegue il leghista - che arrivava dagli stessi operatori dei mercati e dai cittadini, che hanno necessità di acquistare i prodotti offerti dagli ambulanti. Le attività di vendita al dettaglio, infatti, sono quelle che stanno soffrendo maggiormente per la crisi economica dovuta all'emergenza sanitaria. Le perdite sono ingenti e ci sarà bisogno di tutto il supporto necessario da parte delle Istituzioni per calmierare gli effetti negativi e sostenere questa categoria nella ripartenza. Come Regione stiamo facendo la nostra parte". "Nella risoluzione approvata settimana scorsa in Consiglio regionale – aggiunge Senna – abbiamo infatti previsto misure di aiuto a tutte le attività economiche, sia per le nostre dirette competenze, sia come richiesta al governo centrale, che non può abbandonare la Lombardia". "Ci aspettiamo ragionevolezza e unità di intenti a tutti i livelli istituzionali", conclude il presidente della commissione Attività produttive.(com)