25 aprile: ecco i commenti del mondo politico-istituzionale italiano

- Sono numerosi i commenti del mondo politico-istituzionale italiano per ricordare il settantacinquesimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Dichiarazioni che hanno sullo sfondo l’emergenza coronavirus. Il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in un video pubblicato sul suo profilo Twitter afferma: "Il 25 aprile è una ricorrenza che ho sempre celebrato nelle piazze, che si animavano della memoria e della passione di chi ha visto nel 1945 l'Italia finalmente libera dall'oppressione, dalla paura, dalla tirannia. Oggi", rileva la seconda carica dello Stato, "con l'emergenza che ci chiude nelle nostre case, sento la necessità di ricordare che questa è la festa del coraggio italiano". Per il presidente dell’Assemblea di Montecitorio, Roberto Fico, "non dobbiamo mai dimenticare che la storia non è qualcosa che si deve leggere o guardare a compartimenti stagni: le azioni delle persone nel passato hanno una ripercussione nel futuro, è tutto collegato. Questa", prosegue la terza carica dello Stato in un videomessaggio su Facebook, "è anche la lezione del 25 aprile, che grazie al sacrificio di uomini e donne del passato oggi possiamo godere di una democrazia". Dal canto suo, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte pubblica su Facebook una foto della bandiera italiana e celebra la ricorrenza citando i versi della canzone "Viva l’Italia", di Francesco De Gregori. "L'Italia liberata. L'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura. Viva l'Italia, l'Italia che non ha paura. L'Italia con gli occhi aperti nella notte triste. Viva l'Italia. L'Italia che resiste", sono i versi ricordati dal premier. (segue) (Rin)