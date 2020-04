25 aprile: ecco i commenti del mondo politico-istituzionale italiano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad avviso del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, "il 25 aprile fu il frutto dell’unione di persone diverse e con idee diverse che scelsero di andare oltre quelle differenze e di unirsi contro il regime nazifascista, ed è grazie a loro se oggi possiamo vivere liberi". Il titolare della Difesa, Lorenzo Guerini, afferma in un messaggio "con orgoglio che le nostre Forze armate, oggi come allora, si stanno rendendo protagoniste di un eccezionale sforzo corale del Paese, a dimostrazione del fatto che al di là della loro specificità, il loro impegno resta, per capacità, competenze, dedizione ed umanità, imprescindibile e decisivo per l'attuazione e il successo di qualunque strategia nazionale di sicurezza collettiva". "Festeggiamo il desiderio e la fortissima volontà di un popolo di rinascere dalle macerie e dalle rovine in cui la guerra lo aveva ridotto", sottolinea il capo politico del Movimento cinque stelle Vito Crimi che aggiunge: "Un desiderio, forse, per qualcuno simile a quello che tanti provano oggi, costretti come siamo ad osservare dalle nostre case e rendere grazie a chi lotta in prima linea per salvarci la vita, a costo della propria". (segue) (Rin)