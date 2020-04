25 aprile: ecco i commenti del mondo politico-istituzionale italiano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, ringrazia "chi ha lottato per la nostra libertà" e con riferimento al Covid-19 osserva: "Siamo tutti impegnati per sconfiggere il virus partendo dalle nostre vite, dalle scelte individuali, dal rispetto di comportamenti e regole che hanno stravolto la nostra quotidianità. Ma nulla potrà impedirci di ricordare chi ha lottato per la nostra libertà permettendo poi la nascita della Repubblica e l'affermazione con la democrazia, di valori condivisi ancora oggi fondamentali per guardare al futuro con fiducia". E se per il leader di Italia viva, Matteo Renzi, "la festa della Liberazione è una festa di cui non possiamo fare a meno", il senatore di Liberi e uguali Pietro Grasso insiste sul fatto che "con i valori della Resistenza costruiamo il futuro". Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un’intervista a "Il Foglio" segnala che "oggi dev'essere veramente la festa di tutti, perché è intorno alle nostre libertà, al nostro modo di vivere in una società democratica, che tutti gli italiani si uniscono come si sono uniti nella risposta all'emergenza. Spero che quest'anno più che mai sia un giorno di unità profonda della nazione". Infine il segretario della Lega, Matteo Salvini, ringrazia "chi, 75 anni fa, oggi e domani, ha messo, mette e metterà al centro della propria vita la battaglia per la libertà. La voglia di libertà può essere attaccata, offesa, incarcerata, derisa, ma alla fine vince sempre". (Rin)