Shoah: Si, bruciata a Roma la lapide in memoria di Duranti, vittima del nazifascimo (2)

- Possanzini quindi chiede all'amministrazione capitolina che "oltre a condannare ufficialmente il gesto vile e vergognoso commesso ad Acilia" si proceda al "ripristino dell'integrità della lapide commemorativa al nostro eroe nazionale, Lido Duranti. Chiediamo inoltre - conclude - che, al fine di dare un segnale forte a chi pensa di infangare il valore della Resistenza, in particolare ad Acilia, e della memoria storica del nostro paese, si proceda celermente nella modifica della toponomastica trasformando piazza Capelvenere in piazza fratelli Duranti". (Com)