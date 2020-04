Coronavirus: Ravanelli (Confindustria Piemonte), 800 milioni ottima notizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una manovra di questa entità è un’ottima notizia". Così Fabio Ravanelli, Presidente di Confindustria Piemonte, dopo l'annuncio del governatore Cirio del ddl "Riparti Piemonte: "800 milioni sono una cifra maggiore rispetto al 'piano della competitività' elaborato pochi mesi fa dalla Regione - aggiunge Ravanelli - . Mi sento inoltre di condividere l’attenzione del presidente Cirio verso la semplificazione burocratica perché molti provvedimenti governativi adottati in queste settimane hanno nelle tempistiche un grave vulnus: sono risorse in teoria disponibili, ma che necessitano di tempi troppo lunghi e assolutamente non compatibili con le esigenze che hanno oggi le imprese. Mi riferisco in particolare all’erogazione dei finanziamenti garantiti dallo Stato. Confindustria segnala da sempre – molto prima della crisi sanitaria che stiamo attraversando – la necessità di una decisa semplificazione burocratica". (Rpi)