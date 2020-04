Coronavirus: ministero Difesa russo, 40 pazienti guariti in ospedale da campo di Bergamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di 40 pazienti affetti da coronavirus ricoverati in un ospedale da campo a Bergamo dove lavorano medici militari russi sono guariti e sono stati dimessi. Lo ha dichiarato il ministero della Difesa russo in una nota. “Ottanta persone affette dal nuovo coronavirus sono state ricoverate all'ospedale da campo di Bergamo per cure. Quaranta pazienti sono guariti e sono stati dimessi dall'ospedale. I pazienti vengono portati in ospedale con una forma grave, moderata e lieve della malattia e richiedono un costante monitoraggio e cure da parte del personale medico”, si legge nella nota, che cita le dichiarazioni del tenente colonnello Alexander Jumanov, capo del gruppo di medici militari russi dispiegati a Bergamo. Inoltre, 15 pazienti con una grave forma di infezione sono stati ricoverati nel reparto di terapia intensiva e le loro condizioni si sono stabilizzate, mentre la maggior parte delle persone ricoverate sono state trasferite in reparti regolari per il completo recupero. Gli specialisti militari russi e italiani hanno infine disinfettato tre strutture mediche nella provincia di Brescia e completato la disinfezione delle case di riposo nei centri abitati di Urago d'Oglio, Rudiano e Castrezzato. In totale, conclude la nota, il personale militare russo e italiano ha disinfettato le case di riposo in oltre 74 insediamenti nella regione Lombardia.(Rum)