Coronavirus: Mit, nuove regole per la sicurezza nei cantieri

- Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli ha siglato - si legge in una nota del dicastero - insieme al ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Nunzia Catalfo ed ai rappresentanti di Associazione nazionale comuni italiani (Anci), Unione delle province italiane (Upi), Anas, Rete ferroviaria italiana (Rfi), Associazione nazionale costruttori edili (Ance), Alleanza delle cooperative, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil il nuovo Protocollo di regole per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nei cantieri. Il documento condiviso con le associazioni di categoria e le parti sociali integra i contenuti del precedente Protocollo adottato nel mese di marzo, definendo nuove misure in vista della progressiva riapertura nei cantieri, ed è aggiornato sulla base del Protocollo siglato dal governo relativo a tutti i settori produttivi. De Micheli, dal canto suo, sottolinea: "Voglio ringraziare in particolare il ministro Catalfo, i sindacati e i rappresentanti delle categorie, Anci e Upi, che hanno operato con grande impegno per la definizione di regole fondamentali che ci consentiranno di riaprire i cantieri nella sicurezza per chi ci lavora". (segue) (Com)