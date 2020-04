Coronavirus: Mit, nuove regole per la sicurezza nei cantieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Protocollo - si legge ancora nella nota del Mit - vengono infatti fornite indicazioni operative per incrementare in tutti i cantieri l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento dell'epidemia, seguendo la logica della precauzione e le indicazioni dell’Autorità sanitaria non solo per i lavoratori ma anche per i titolari del cantiere e tutti i subappaltatori e subfornitori. Sono inoltre previste verifiche dell'adozione da parte dei datori di lavoro delle prescrizioni stabilite dal protocollo con i rappresentanti sindacali e attraverso l'Ispettorato del lavoro e l'Inail. Per quel che riguarda il Documento unico di regolarità contributiva (Durc), il ministro De Micheli sottolinea l'impegno del governo di fissare al 15 giugno il termine di validità di tutti quelli in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, attraverso un'apposita modifica di legge che sarà inserita nel prossimo decreto legge di fine aprile. (Com)