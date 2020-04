Coronavirus: Carabinieri consegnano mascherine a bimbi down ad Alatri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Carabinieri della compagnia di Alatri nel pomeriggio di ieri, in collaborazione con l’associazione italiana persone down, hanno consegnato una partita di mascherine protettive ad alcuni bambini presenti sul territorio. Un nuovo momento di vicinanza tra l'Arma dei carabinieri e la cittadinanza, che si unisce alla consegna dei buoni spesa a circa 200 nuclei familiari in difficoltà economica e che i militari del comando provinciale di Frosinone stanno effettuando fin dai giorni scorsi sul territorio. (Rer)